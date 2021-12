Pil: Mameli (Intesa Sanpaolo), riaccelerazione più decisa in trimestri centrali 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro scenario centrale vede poi una riaccelerazione solo moderata all'inizio del 2022, e più decisa nei trimestri centrali del prossimo anno, con il risultato di una espansione del Pil del 4,3 per cento in media il prossimo anno, dopo il 6,2 per cento nel 2021". Lo afferma Paolo Mameli, della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. "L’incertezza sullo scenario prospettico resta però elevata, e sembra anzi essere aumentata nel periodo più recente; in particolare, i rischi al ribasso riguardano il quarto trimestre 2021 e il primo trimestre 2022. Tuttavia, l’Italia pare al momento meglio posizionata di altri Paesi europei nel fronteggiare i rischi derivanti dalla 'quarta' ondata pandemica, nonché l’impatto, soprattutto sul settore industriale, dei colli di bottiglia nelle catene produttive globali (viceversa, il nostro Paese è lievemente più esposto agli effetti dello 'shock energetico'). Di conseguenza, riteniamo che anche nel 2022 (come già accaduto quest’anno) la crescita del Pil italiano possa risultare superiore a quella della media dell’Eurozona (4,3 per cento contro 3,9 per cento, da 6,2 per cento e 5,1 per cento rispettivamente stimati per quest’anno)", ha aggiunto. (Rin)