Ue: Scholz, crescita e finanze solide non sono incompatibili

- Crescita e finanze “solide” non sono “incompatibili”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa che ha tenuto con il presidente francese, Emmanuel Macron, da cui è stato ricevuto oggi a Parigi. In questo modo, Scholz ha risposto a una domanda sulla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue. Secondo il cancelliere, si tratta di “mantenere la crescita” generata dal Fondo europeo per la ripresa. Allo stesso tempo, ha infine evidenziato Scholz, “dobbiamo lavorare sulla solidità delle nostre finanze. Non è una contraddizione. Per me, sono due facce della medesima medaglia”. (Geb)