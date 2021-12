Legge Bilancio: Calandrini (Fd'I), incontro interlocutorio con governo e maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "insieme al collega Luca De Carlo abbiamo incontrato il governo e gli esponenti della maggioranza, nelle persone del viceministro Castelli, dei sottosegretari Bini e Sartore, del presidente della commissione Bilancio, Pesco e dei relatori Errani e Rivolta, al fine di avviare un confronto sulla legge di Bilancio". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, capogruppo nella commissione Bilancio. "Si è trattato di un incontro interlocutorio incentrato su alcuni temi che la nostra stessa leader Giorgia Meloni aveva presentato nel corso di una conferenza stampa, quali la destinazione di risorse per la ventilazione meccanica controllata per l’areazione nelle scuole, i bonus edilizi e le problematiche riguardanti la ricostruzione nelle aree terremotate. In particolare, oggetto del confronto è stato il tema della tassazione, che per Fd'I riveste importanza principale, nel senso di una super deduzione sul costo del lavoro per chi ha un’alta quantità di dipendenti rispetto al proprio fatturato. Su questo e sulle altre nostre proposte attendiamo riscontri dal Ministero dell’Economia e Finanze. Ci siamo, quindi, aggiornati a un prossimo incontro”.(Com)