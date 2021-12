Speciale energia: Romania, ministro Finanze, legge di bilancio del 2022 non conterrà nuove tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio per il 2022 sarà strutturata senza nuove tasse e qualsiasi cambiamento nel regime fiscale avverrà in modo prevedibile e solo dopo un dialogo con l'ambiente imprenditoriale. Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Adrian Caciu, durante un incontro con i rappresentanti della Confederazione nazionale per l'imprenditoria femminile (Conaf), della Coalizione per lo sviluppo della Romania (Cdr) e del Consiglio nazionale delle piccole e medie imprese private in Romania (Cnipmmr). "Ora, la Romania ha bisogno di solidarietà per proteggere i cittadini a basso reddito dall'aumento dei prezzi, in particolare dell'energia. Lo faremo stimolando l'economia e le aziende che producono in Romania, indipendentemente dalla nazionalità dei loro azionisti, perché tutto ciò che viene prodotto nel Paese venga realizzato da lavoratori romeni", ha aggiunto Caciu. "Un prodotto realizzato in Romania significa lavoro per i romeni. Sostenendo i produttori rumeni, offriamo maggiori garanzie a centinaia di migliaia di dipendenti che avranno posti di lavoro stabili e sicuri", ha proseguito il ministro. (Rob)