Speciale energia: Spagna-Portogallo, Cepsa installerà pannelli solari in tutte stazioni di servizio entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Cepsa nei prossimi due anni installerà pannelli solari in tutte le sue stazioni di servizio in Spagna e Portogallo. Lo riferisce il sito specializzato "Enegy News". Fino a questo momento sono 75 le stazioni di servizio nei due Paesi ad essere già state dotate di pannelli solari ed entro la fine dell'anno questo numero dovrebbe essere di quasi 200. Per realizzare questo progetto Cepsa ha collaborato con Redexis spiegando che l'obiettivo è quello di accelerare la transizione energetica. Cepsa gestisce la seconda più grande rete di stazioni di servizio della penisola iberica, con più di 1.800 punti. (Spm)