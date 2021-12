Covid: assessore Lazio, a Natale in zona bianca, leggera pressione su rete ospedaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stanco e preoccupato quanto basta ma nel Lazio non cambieremo colore, si va verso un natale bianco. Prevediamo di arrivare fino al 25 in bianco, poi vedremo". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora". In merito alla situazione negli ospedali, "Abbiamo una leggera pressione sulla rete ospedaliera ma al di sotto delle soglie, 12 per cento in area medica e 9.6 per cento in terapia intensiva", ha aggiunto D'Amato. Siete più preoccupati per Omicron o per variante Delta? "Omicron è destinata a sostituire Delta, dobbiamo correre con vaccinazioni - ha risposto l'assessore -, al momento nel Lazio abbiamo rilevato tre casi di Omicron, di cui una residente nelle Marche". (Rer)