Osce: vice capo rappresentanza Pasztory, è ora di passare da "#MeToo a #NotMe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ora di passare da #MeToo a #NotMe": lo ha sottolineato oggi il vice capo della rappresentanza dell’Osce a Tirana, Clarisse Pasztory, durante un evento organizzato dall'Assemblea albanese sull'impegno del parlamento contro la violenza domestica. Pasztory, come riferisce una nota, pur sottolineando l'importanza della sensibilizzazione, ha sottolineato che semplicemente non è sufficiente. “Fornire i numeri di casi di violenza non è abbastanza; non basta il numero di processi e condanne, non basta parlare di questo flagello”, ha detto Pasztory. “Ed eccomi qui a proporre un movimento 'non io'. Dobbiamo passare dal riconoscimento del vittimismo all'azione, al cambiamento. È qui che entra in gioco ‘non io’. Voglio che le ragazze e le donne gridino: no io, non sarò una vittima. Voglio che i ragazzi proclamino con orgoglio: non io, non sarò il picchiatore di mia moglie. Voglio che i genitori parlino: non io, non picchierò i miei figli e i miei figli non diventeranno vittime, né carnefici. Voglio che le scuole e i media vi partecipino. Voglio che l'Albania dica: non io, non noi. La violenza domestica è qualcosa che non ha spazio nella nostra società", ha affermato Pasztory. (Alt)