Ue: Lollobrigida (Fd'I), tra riforma catasto e direttiva Ue è attacco a tenaglia contro italiani

- Prima la riforma del catasto voluta dal governo che farà inevitabilmente aumentare le tasse sugli immobili, poi la bozza di direttiva europea che, se approvata, obbligherà i proprietari di case a cambiare il loro rendimento energetico, pena l'impossibilità di venderle o addirittura affittarle. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Un vero e proprio attacco a tenaglia da parte dell'esecutivo italiano e della Commissione europea nei confronti di famiglie e lavoratori, già messi in ginocchio dalla sindemia. Tutto questo è inaccettabile. Fratelli d'Italia è al fianco delle associazioni di categoria che hanno lanciato l'allarme, in primis Confedilizia, ed è pronta a una opposizione durissima in ogni sede per evitare ai cittadini italiani l'ennesima folle stangata. La casa non si tocca", conclude. (Com)