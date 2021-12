Covid: nel Lazio dal 15 dicembre al via vaccinazioni bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio le prenotazioni per le vaccinazioni pediatriche (5-11 anni) "partiranno dal 13 dicembre, la prima vaccinazione ci sarà dal 15. Speriamo che l'adesione sia al 50 per cento all'inizio. Il virus corre molto nelle fasce più giovani, 6 volte di più tra non vaccinati rispetto a vaccinati". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora". "Ogni giorno abbiamo mediamente 4 mila prime dosi al giorno, è un segnale positivo", ha concluso l'assessore. (Rer)