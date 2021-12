Milano: Confcommercio, con "Happy Natale happy panettone" a Palazzo Bovara il week end più gustoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva il weekend – domani sabato 11 e domenica 12 dicembre – più gustoso per Milano con "Happy Natale Happy Panettone" 2021 e artisti del panettone, la due giorni dedicata alla cultura e alla valorizzazione del panettone artigianale, organizzata da Confcommercio Milano con le associazioni aderenti coinvolte, MNcomm e Apci – Associazione professionale cuochi italiani, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e il supporto di Fiera Milano. L'appuntamento con "Happy Natale Happy Panettone" - manifestazione aperta al pubblico a ingresso gratuito - è a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia 51 (MM1 Palestro). Ingresso alle ore 11 domani sabato, alle ore 10 la domenica e sempre fino alle ore 18.30, contingentato nel rispetto dei limiti anti-Covid, con Green Pass rafforzato e registrazione per il tracciamento dei dati. Nel cortile del palazzo sarà allestita una tensostruttura riscaldata e addobbata secondo tradizione con gli abeti di Natale messi a disposizione da Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste). Al primo piano di Palazzo Bovara la mostra "Le tavole del Natale e delle Feste". "Happy Natale Happy Panettone" ospita la fase conclusiva del concorso "Artisti del Panettone" organizzato da MNcomm in partnership con La Gazzetta dello Sport. Gran finale domenica 12 alle ore 11:30 con lo chef Alessandro Borghese e Giulia Salemi che, alla presenza delle istituzioni, proclameranno il vincitore 2021. Partecipano 13 pasticceri provenienti da ogni parte d'Italia. La squadra, capitanata da Vincenzo Santoro - Pasticceria La Martesana, vincitore dell'edizione 2020, è composta da: Luigi Biasetto, Paolo Sacchetti, Salvatore De Riso, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Andrea Besuschio, Lucca Cantarin, Stefano Laghi, i fratelli Giuseppe e Prisco Pepe, Carmen Vecchione, Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum e Mattia Premoli, ai quali si aggiunge il primo classificato della "hit" de "La Gazzetta dello Sport" dei migliori panettoni italiani. (segue) (Com)