Milano: Confcommercio, con "Happy Natale happy panettone" a Palazzo Bovara il week end più gustoso (2)

- Nel cortile di Palazzo Bovara si potrà acquistare, attraverso il quality delivery partner cosaporto.it, una selezione dei panettoni in gara preparati dai Maestri Pasticceri. Artisti del Panettone sarà in tv l'11 e il 18 dicembre alle ore 18 su Sky e Now con due speciali natalizi. Nel cortile di Palazzo Bovara pasticceri, maestri panificatori e chef proporranno masterclass e show cooking con anche le varianti salate del panettone. Gli chef di Apci presenteranno un programma di show cooking sul tema:"Interpretazioni del panettone tra dolce e salato". Con un pizzico di creatività il dolce tipico milanese sarà protagonista in molti piatti, dai più classici dessert agli antipasti. Tra i suggerimenti degli chef Apci anche l'uso del panettone "avanzato" in un'ottica di sostenibilità in cucina. Protagonisti nelle due giornate di domani sabato 11 (ore 11-13-15) e domenica 12 (ore 10-11) saranno alcuni tra i migliori chef dell'area di Milano e città metropolitana: Theo Penati, Sara Preceruti, Vincenzo e Salvatore Butticè, Lorenzo Buraschi, Tommaso Arrigoni, Giuseppe Postorino, Andrea Provenzani e Fabio Zanetello. L'Associazione milanese Panificatori, con il presidente Matteo Cunsolo e alcuni Maestri panificatori, propone, sempre domani sabato 11 dicembre (ore 17), "Il Panettone innovativo", due tipicità italiane in un unico prodotto, assieme ai ragazzi allievi del Capac Politecnico del Commercio e del Turismo (l'ente formativo, in viale Murillo 17 a Milano, che fa riferimento alla Confcommercio milanese). Altoga (l'Associazione nazionale torrefattori, importatori di caffè e grossisti alimentari) partecipa ad "Happy Natale Happy Panettone" con il campione del caffè Gianni Cocco che presenta, domani sabato 11 dicembre alle 12.30, due sue preparazioni: il “Panettone Molecolare" (analcolico) e il "Christmas Drink" (alcolico). (segue) (Com)