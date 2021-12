Milano: Confcommercio, con "Happy Natale happy panettone" a Palazzo Bovara il week end più gustoso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti del Politecnico del commercio e del turismo propongono domenica 12 dicembre alle 12.30 "Il panettone del Capac" la loro versione del panettone tradizionale preparato sotto la guida del pastry chef Giordano Villa e dello chef di Apci, Massimo Moroni. Al primo piano di Palazzo Bovara, nella galleria d'ingresso, vi sarà invece – con Art (Arti della tavola e del regalo: l'Associazione che riunisce i produttori e distributori di prodotti per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa) - la mostra "Le tavole del Natale e delle feste" dedicata all'arte della tavola. Le composizioni saranno di easy life (collezione Natale dolce vita), Taitù (Red collection, revolutionary emotional design), Tognana (collezione Ribbon, Passion, Tartan e complementi d'arredo di Andrea Fontebasso 1760), Wedgwood (Collezione Lace Platinum di Vera Wang) e Weissestal (Collezione XMas). Nella mostra altre due tavole natalizie saranno allestite da Caffè Scala & Alessandra Pirola Baietta e dalla pasticceria Martesana,vincitrice dell'edizione 2020 di "Artisti del Panettone". "Happy Natale Happy Panettone" sostiene Fondazione Umberto Veronesi promuovendo una raccolta fondi attraverso la vendita di gadget natalizi e panettoni, il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca oncologica pediatrica. La dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi, interverrà domani sabato 11 alle ore 15.30 su "La salute a tavola...sotto l'albero. Consigli di alimentazione nelle festività natalizie". "giovani artisti" è invece il nuovo progetto che nasce dalla collaborazione tra confcommercio milano, capac politecnico del commercio e del turismo e artisti del panettone per sostenere i futuri pasticceri professionisti. Obiettivo del progetto è quello di trasmettere alle nuove generazioni l'arte dolciaria italiana facilitando l'inserimento nel mondo del lavoro oltre a dare la possibilità di mettere in contatto diretto gli allievi del Capac con le eccellenze del settore. Con il progetto "Giovani Artisti" gli studenti Capac del terzo e quarto anno del corso di Pasticceria potranno frequentare lezioni, incentrate sui lievitati, con alcuni dei pasticceri protagonisti di Artisti del Panettone. I ragazzi del Capac potranno inoltre svolgere un tirocinio presso i laboratori di importanti professionisti della pasticceria nell'area milanese. In occasione di "Happy Natale Happy Panettone" la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi realizza una brochure con la mappa delle pasticcerie e dei panifici dove poter trovare il panettone preparato secondo il disciplinare del "Panettone tipico della tradizione artigianale milanese". (Com)