Violenza donne: Sicilia, destinati 2,5 milioni di euro a centri antiviolenza e case rifugio

- Dalla Regione Siciliana 2,5 milioni di euro per sostenere e potenziare in Sicilia i servizi in difesa delle donne vittime di abusi e maltrattamenti. Lo ha annunciato la Regione Siciliana in una nota. Nel 2021 l'assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali della Sicilia ha destinato quasi il doppio delle risorse per sostenere le spese di gestione delle case rifugio a indirizzo segreto e i centri antiviolenza, secondo quanto previsto dal "Piano regionale per gli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere". Quest'anno sono stati pubblicati due decreti con cui vengono impegnati 780mila euro per contributi da concedere per la gestione dei centri antiviolenza, mentre 1,71 milioni di euro sono destinati alle spese di gestione delle case rifugio, per un totale di 2 milioni 495 mila euro, ovvero un milione in più rispetto all'anno precedente. (segue) (ren)