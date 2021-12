Violenza donne: Sicilia, destinati 2,5 milioni di euro a centri antiviolenza e case rifugio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo impegnato tutti i fondi disponibili per intervenire concretamene nel contrasto alla violenza sulle donne – ha sottolineato l'assessore regionale alla Famiglia della Sicilia, Antonio Scavone - a dimostrazione dell'attenzione che il governo Musumeci ha sempre manifestato nella difesa delle situazioni di fragilità e nel sostegno a chi è vittima di abusi e maltrattamenti. Purtroppo, in quest'ultimo periodo i casi di violenza, troppo spesso con esiti tragici, hanno registrato un significativo incremento. Abbiamo il dovere di portare avanti ogni azione utile per arginare questo fenomeno". Da un ultimo monitoraggio effettuato a seguito dei bandi per accedere ai finanziamenti, fa sapere la Regione, le strutture registrate all'albo regionale sono aumentate: in Sicilia risultano attivi 26 centri antiviolenza e 49 case a indirizzo segreto sulle 52 previste (tre sono in corso di attivazione). (ren)