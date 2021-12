Scozia: Sturgeon, andiamo verso uno tsunami di contagi di variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Scozia sta affrontando uno "tsunami" di casi di variante Omicron del coronavirus che probabilmente sostituirà quella Delta come forma dominante del virus entro pochi giorni. È quanto affermato dalla prima ministra scozzese Nicola Sturgeon e riportato dall'emittente radiotelevisiva "Bbc". Sturgeon ha affermato che i 110 casi registrati nel Paese sono solo la "punta dell'iceberg" di un contagio più ampio. Il governo, nei giorni scorsi, ha annunciato modifiche alle linee guida per l'auto-isolamento e ha esortato la gente a cancellare le feste di Natale. Da domani 11 dicembre, inoltre, le persone entrate a contatto con positivi al Covid dovranno isolarsi per dieci giorni, mentre si potrà evitare l'isolamento in caso di test molecolare negativo e doppia vaccinazione. Sturgeon ha affermato che i casi della nuova variante stanno raddoppiando con cadenza dai due ai tre giorni - la crescita più veloce vista durante l'intera pandemia - che porterebbe Omicron a superare Delta entro la fine della prossima settimana. La Scozia ha registrato altri 5.018 casi del virus nelle ultime 24 ore, un forte aumento rispetto alla recente media giornaliera di circa 2.800 casi. Tuttavia, il numero di persone ricoverate in ospedale è sceso a 573, con 40 pazienti in terapia intensiva. (Rel)