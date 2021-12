Imprese: Anseb su smart working, buoni pasto per tutti i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anseb, Associazione nazionale società emettitrici buoni pasto, esprime soddisfazione per l’importante chiarificazione che il Protocollo sul lavoro agile firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali apporta per il comparto. Con il Protocollo, valevole per il settore privato - si legge in una nota - si dà ragione a tutti coloro che hanno sostenuto, soprattutto durante la pandemia, la piena parità di trattamento tra lavoratore in presenza e smartworker: premi di risultato, percorsi di carriera, iniziative formative, welfare aziendale e benefit derivanti dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità sono riconosciuti senza alcuna discriminazione a tutti i lavoratori, indipendentemente dalle modalità con le quali è svolta la loro attività. I buoni pasto riconosciuti dalla giurisprudenza come benefit contrattualizzabili rientrano pertanto nelle fattispecie richiamate all’articolo 9 del Protocollo, che conferma il significato dell’articolo 20 della legge 81/2017 come da sempre interpretato da Anseb: "trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato" vuole dire nessuna discriminazione del lavoratore a distanza rispetto a quello in presenza anche rispetto ai benefit di welfare. (segue) (Com)