Piemonte: Cirio, con Finpiemonte guardiamo al Pnrr - video

- Il primo incontro con il nuovo corso di Finpiemonte non è stato solo fatto di auguri di buon lavoro, ma anche un modo per impostare la mission che per noi è soprattutto quella della gestione del Pnrr. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine dell'accordo di collaborazione tra Huawei, Torino Wireless e Ico Valley. "L'obiettivo inoltre è la pacificazione e la netta cesura rispetto alle situazioni di difficoltà. E' stato un incontro utile e pragmatico con Vietti, per capire le sue idee di prospettiva", ha concluso. (Rpi)