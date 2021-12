Università: Messa, costruire il futuro dell’Italia a partire dalle competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La corretta informazione di Nova, la ricerca dei dati, il confronto con le fonti rappresentano le basi del diritto e dovere di informare" Maria Cristina Messa

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- “Negli ultimi anni abbiamo assistito a cambiamenti significativi per gli atenei, con attività impegnative sotto il profilo della responsabilità non solo pratica, ma anche politica e morale, perché alle università, le comunità locali e nazionali, guardano come strumenti per attivare il cambiamento e l’inversione di rotta”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, aprendo la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico all’Università Kore di Enna alla presenza del Presidente della Repubblica. Per affrontare questi cambiamenti serve “sollecitare il superamento di ogni forma di isolamento autoreferenziale e di concorrenzialità territoriale per fare rete, stimolare l’attivazione di politiche locali complementari a quelle nazionali su ricerca e alta formazione” ha aggiunto il ministro. “C’è bisogno di un cambio di paradigma: non si tratta di presentare progetti di ricerca, quanto di immaginare e costruire il futuro dell’Italia a partire dalle competenze che si è in grado di coinvolgere e aggregare. Sono molte le risorse in campo oggi, vi invito ad adottare una visione di sistema e di filiera, indipendentemente dall’area di intervento”. Infine, rivolta alle studentesse e agli studenti, ha lanciato “l’invito a essere partecipi, a non essere indifferenti. Il Sud ha bisogno che le vostre intelligenze e la vostra creatività non vengano né strozzate, né mortificate, tantomeno debbano migrare per trovare adeguato riconoscimento economico e sociale. Voi siete il Sud di domani e oggi siete chiamati a cambiarlo. Siate esigenti, siate vigili, siatene i protagonisti”. (Rin)