Colombia: 130 leader sociali e difensori diritti umani uccisi quest'anno

- Almeno 130 leader sociali e difensori dei diritti umani sono stati uccisi in Colombia tra gennaio e novembre. Lo rende noto la Defensoria del Pueblo della Colombia, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani. “Nonostante la cifra sia inferiore ai 182 registrati lo scorso anno, le azioni dei gruppi armati illegali contro questa popolazione restano preoccupanti”, ha scritto l’ente sul suo account Twitter. Secondo l’agenzia governativa il 75 per cento degli omicidi è avvenuto in otto dipartimenti. Antioquia è in cima alla lista con 22 casi, seguita da Cauca con 21, Valle del Cauca 16, Chocó 9, Putumayo 9, Norte de Santander 8, Narino 7, Caquetá 5 e Meta 5. “Ci rammarichiamo di ogni caso per l'impatto che ha sulle comunità. Come Stato, non possiamo risparmiare gli sforzi nella lotta alla criminalità e dobbiamo garantire che i leader possano portare avanti il ​​loro lavoro a favore dello stato di diritto sociale”, recita la dichiarazione diffusa sui social, secondo cui i dati verranno trasferiti alla procura generale. (segue) (Mec)