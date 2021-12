Lazio: Maselli - Righini (Fd'I), tempi biblici per regolamento attuazione legge su commercio e fiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due importanti leggi che sono state approvate dal Consiglio regionale sono ancora senza regolamenti di attuazione. Si tratta del Testo unico del Commercio, pubblicato sul Bur il 7 novembre 2019, che all'articolo 4 prevede che 'entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge' vengano adottati i regolamenti di attuazione da adottarsi ai sensi dello Statuto regionale". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Fdi Massimiliano Maselli e Giancarlo Righini. "La seconda è la legge che Disciplina il Sistema Fieristico Regionale, pubblicata sul BUR il 29 dicembre 2020 e che all'art 12 prevede che il regolamento di attuazione debba essere adottato dalla Giunta 'entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'. Siamo giunti al 10 dicembre 2021 e nessuno dei due regolamenti ha visto luce. I termini sono abbondantemente scaduti (specie per il Testo unico sul commercio) e domandiamo all'assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive Paolo Orneli quanto tempo ancora dovrà passare perché i regolamenti di attuazione di queste leggi cosi attese e importanti vengano finalmente adottati. In realtà avevamo già avanzato questa richiesta lo scorso aprile e ci era stato risposto che per quanto riguarda il regolamento del Tuc la proposta sarebbe stata portata in giunta tra maggio e giugno scorso, mentre per la legge sul Sistema fieristico i tempi per la stesura di una prima bozza di regolamento sarebbero stati brevi. A questo punto non ci resta che sperare che il 2022 sia l'anno buono".(Com)