- Papa Francesco esprime il suo cordoglio per un incidente stradale avvenuto ieri in Chiapas, che provocato la morte di oltre 50 migranti e un numero elevato di feriti. Bergoglio, nel telegramma, esprime il suo dolore e la sua vicinanza ai familiari delle vittime e l'augurio di pronta guarigione per quanti sono rimasti feriti. (Civ)