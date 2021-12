Credito: Spagna, Santander condannata a risarcire Orcel con 68 milioni euro per mancata nomina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di prima istanza di Madrid ha condannato Santander a pagare un risarcimento di 68 milioni di euro al banchiere Andrea Orcel per la sua mancata nomina ad amministrazione delegato (Ad) della banca. Lo riferiscono fonti legali consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press". L'attuale Ad di UniCredit aveva fatto causa alla banca due anni e mezzo fa, dopo la marcia indietro del Consiglio di amministrazione sulla sua nomina. Orcel aveva chiesto un risarcimento iniziale di 112 milioni di euro poi ridotti a 76. Santander ha sempre sostenuto che la lettera di offerta inviata a Orcel non era un contratto valido in quanto non era stata approvata dal consiglio o dall'assemblea degli azionisti, e la nomina era soggetta alla valutazione di idoneità della Banca centrale europea (Bce). Fonti della banca hanno dichiarato ad "Europa Press" che sarà presentato un ricorso contro la sentenza. (Spm)