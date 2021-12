Speciale difesa: Guerini, cordoglio per scomparsa colonnello Salvo Gagliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Tutta la Difesa si stringe alla famiglia del colonnello Salvo Gagliano, un valoroso ufficiale dei Carabinieri che ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni e dei cittadini, così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota di cordoglio per la scomparsa dell'ufficiale, capo di Stato maggiore al comando interregionale Culqualber di Messina, vittima nelle scorse ore del coronavirus. "Cordoglio e vicinanza all'Arma dei Carabinieri che piange l'ennesima scomparsa di un collega a causa del coronavirus e che continua, come sempre ha fatto, a garantire tutti i giorni la sicurezza dei cittadini in un contesto difficile e delicato come quello della pandemia", ha concluso il ministro. Il colonnello Salvo Gagliano di 58 anni, entrato nell'Arma nel 1984, ha lasciato la compagna e tre figli. (Res)