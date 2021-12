Speciale difesa: Africa, corruzione, dipartimento del Tesoro Usa sanziona persone ed entità in Angola, Liberia e Sud Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche diverse persone ed entità di Angola, Liberia e Sud Sudan fra le 15 contro cui il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha disposto sanzioni in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione. La nota, pubblicata dal dipartimento nei giorni in cui negli Usa si svolge inoltre il Summit per la democrazia, elenca le generalità di ciascuno. Per quanto riguarda l'Angola, le autorità di Washington hanno puntato il dito contro Leopoldino Fragoso do Nascimento e Manuel Helder Vieira Dias Junior, due ex funzionari governativi accusati di aver sottratto alle casse angolane miliardi di dollari attraverso appropriazioni indebite. In collaborazione con altri complici, i due avrebbero intascato indebitamente fondi destinati a progetti di sviluppo infrastrutturale ed allestito progetti fantasma. Entrambi sono inoltre ritenuti implicati in accordi sottobanco con colleghi dello Zimbabwe, che avrebbero corrotto attraverso accordi illeciti di diamanti e fornendo supporto finanziario e logistico al governo di Harare e a cittadini appositamente selezionati. Come parte di un accordo di equipaggiamento militare, Dias Junior ha infine negoziato con un produttore del settore della Difesa di un Paese terzo un'ulteriore grossa somma di denaro per altri alti funzionari del governo angolano. Washington ha di conseguenza sanzionato anche quattro entità possedute o controllate da Nascimento: Cochan S.A., Cochan Holdings Llc, Geni Sarl e Geni Novas Tecnologias S.A. (Nys)