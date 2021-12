Speciale difesa: Ue, Macron, "avanzare" su difesa comune durante presidenza francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron vuole far "avanzare" la politica di difesa comune dell'Unione europea durante la presidenza francese del Consiglio. "Oggi è necessario definire per noi europei i nostri interessi comuni e una strategia condivisa in un mondo di minacce e di rischi", ha detto Macron durante una conferenza stampa. "Questa presidenza sarà a tal proposito un momento di definizione di quella che è stata chiamata la Bussola strategica e cioè un 'Libro bianco' europeo di difesa e sicurezza che presenterà lo stato delle minacce e fisserà le nostre scelte collettive, i nostri orientamenti, le nostre ambizioni", ha affermato il presidente francese. "Dobbiamo definire per gli europei la nostra organizzazione comune sui nuovi spazi di conflittualità che sono lo spazio marittimo, lo spaziale e il cyber", ha aggiunto il presidente francese (Frp)