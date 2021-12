Speciale difesa: Regioni, firmato accordo per rinnovo contratto forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori forestali, unico nel suo genere poiché sottoscritto sia da aziende private e cooperative che da amministrazioni pubbliche. Il rinnovo, che ha visto concordi parti datoriali e sindacali nell’adeguare il contratto alle nuove sfide che le politiche forestali a livello nazionale ed europeo pongono al settore, sempre più centrale nei processi di transizione ambientale, nella difesa del territorio e nello sviluppo delle aree interne del Paese, è stato sottoscritto in rappresentanza della Conferenza delle Regioni dal suo presidente Massimiliano Fedriga. Il contratto, si legge in un comunicato della Conferenza, è stato profondamente rinnovato nella parte normativa a partire dalla vigenza, portata a quattro anni - con scadenza quindi al 31 dicembre 2024 –, con un adeguamento delle parti relative ai contratti a tempo determinato, all’apprendistato e alla sicurezza sul lavoro anche in relazione alle modifiche normative intercorse dall’ultimo rinnovo. Sono state poi definite in modo più ampio le causali relative al lavoro stagionale e riallineate le ore di permesso in modo più equilibrato tra operai ed impiegati. (Rin)