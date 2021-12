Speciale difesa: Cile, candidato ultraconservatore Kast su appartenenza del padre a partito nazionalsocialista, "aborriamo i nazisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta ufficialmente domenica in Cile la campagna elettorale in vista del ballottaggio per le elezioni presidenziali del 19 dicembre. L'elettorato sarà chiamato a scegliere tra due opzioni agli antipodi emerse al primo turno. A opporsi all'ultraconservatore Kast sarà il 35enne riformista ed ex leader studentesco, Gabriel Boric, candidato della coalizione di sinistra Apruebo Dignidad, nata sulla scia delle proteste sociali e sostenuta dal Partito comunista. Il tema centrale della campagna di Kast è la difesa dello status quo a fronte di quella che lui definisce la minaccia del comunismo e il sovvertimento dell'ordine sociale. "La mia candidatura è l'unica in grado di riportare la pace nel Paese. Boric e il Partito comunista vogliono liberare i vandali che distruggono e sono dalla parte dei terroristi assassini", ha affermato. "Il nostro compito è guidare la lotta per la democrazia e per la speranza", ha dichiarato da parte sua Boric, portavoce delle istanze emerse con le proteste sociali del 2019. (Abu)