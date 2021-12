Speciale difesa: Iran, viceministro Esteri Kani, volontà di avviare seri negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa dello Stato di Israele, Benny Gantz, è giunto invece a Washington dove avrà incontri con il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e il segretario di Stato, Antony Blinken, incentrati proprio sul dossier Iran. Prima di partire alla volta degli Stati Uniti, lo stesso Gantz ha affermato ai media israeliani che nei colloqui sarebbero state discusse le modalità per “preservare la supremazia militare di Israele nella regione e le sfide alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'aggressione iraniana". L'Iran, ha dichiarato Gantz, “è una minaccia per la pace mondiale, per la regione e cerca di diventare una minaccia esistenziale per Israele”. (Res)