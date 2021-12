Ambiente: Giorgetti, transizione non solo rose e fiori, impatti su grande industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta ad esempio "di andare verso l'auto elettrica avrà sicuramente conseguenze", infatti "oltre la metà della manodopera dell'automotive non lavorerà più in quel settore". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, all'Assemblea nazionale 2021 della Cna. "Senza fare del terrorismo post-industriale, non è solo rose e fiori la transizione ambientale", ha spiegato per poi aggiungere: "Il problema serio ci sarà per la grande industria". (Rin)