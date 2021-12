Ue-Nato: segretario Stoltenberg, Alleanza atlantica appoggia Difesa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sostiene gli sforzi per uno sviluppo della Difesa europea. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa tenuta a Parigi al fianco del ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian e di quella della Difesa Florence Parly. "Ogni rafforzamento degli alleati europei rappresenta un aumento dei bilanci e questo è qualcosa che la Nato chiede da diversi anni", ha detto Stoltenberg. "Abbiamo bisogno di maggiori capacità e non di strutture che sarebbero in concorrenza", ha aggiunto il segretario generale dell'Alleanza atlantica. "La Nato resta la pietra angolare della Difesa in Europa" ha poi aggiunto Stoltenberg. (Beb)