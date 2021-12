Polonia-Germania: ministro Esteri Rau, chiederemo chiusura progetto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di costruire il gasdotto Nord Stream 2 è stata fatale e la Polonia chiederà la chiusura del progetto. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, che ha ricevuto oggi a Varsavia l’omologa della Germania, Annalena Baerbock. Rau ha definito il gasdotto una minaccia per la pace in Europa. “Siamo determinati a rafforzare il nostro dialogo strategico, tanto più per l’esistenza di problemi nei quali ci sono significative differenze”, ha dichiarato Rau. (Vap)