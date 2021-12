Imprese: Leonardo e Agenzia industrie difesa (Aid) rafforzano la partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare le sinergie tra le rispettive attività e accrescere gli sbocchi commerciali verso paesi terzi. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione firmato oggi da Leonardo e l’Agenzia industrie difesa (Aid), che segna un significativo passo avanti nelle relazioni tra le due realtà del settore della difesa. L’intesa, si legge in una nota, è stata siglata dall’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e dal direttore generale dell’Aid, Nicola Latorre, e sostanzierà l’impegno degli stabilimenti militari affidati alla gestione dell’agenzia, efficientando le capacità industriali per la valorizzazione del materiale d’armamento. Sarà così abilitata la cooperazione nella cessione dei sistemi a paesi terzi con benefici per i rapporti tra questi ultimi e l’industria italiana, all’insegna del massimo coinvolgimento reciproco. “L’accordo consente di porre le competenze di Leonardo al servizio della razionalizzazione della capacità industriali della difesa: le nuove sinergie commerciali ci permetteranno di rafforzare la nostra partnership con Aid, consolidando la posizione dell’industria italiana nel mondo e aprendo a nuove, interessanti opportunità”, ha commentato Profumo. Secondo Latorre, la firma dell’accordo è “un risultato importante, che permette di sviluppare ulteriormente le nostre capacità industriali: la convergenza delle reciproche attività nell'ampliamento degli sbocchi commerciali verso paesi terzi porta questa intesa ad essere un valore aggiunto per tutto il comparto della difesa”. (Com)