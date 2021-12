Diritti umani: Del Re, chi si impegna per loro difesa mette in atto una rivoluzione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che oggi ricevono il Premio del Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu) come riconoscimento del loro impegno nel settore "non svolgono piccole attività ma realizzano una rivoluzione" umana e sociale. Lo ha detto la promotrice del premio Cidu e rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela del Re, che alla cerimonia di consegna della seconda edizione del premio in corso oggi a Roma ha voluto sottolineare l'impatto sociale delle azioni svolte nel campo della difesa dei diritti umani, "vera sfida degli anni a venire". L'ex viceministra degli Esteri ha sottolineato che l'iniziativa, "un segnale molto forte", è nata dal suo incontro con Fabrizio Petri, oggi presidente del Comitato interministeriale, ma anche "dalla mia grande esperienza sul campo", nel settore della cooperazione e politico. (Res)