Francia: Farandou (Sncf), pronti ad accogliere Trenitalia "nella più grande equità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società nazionale delle ferrovie francese (Sncf) è pronta ad accogliere Trenitalia "nella più grande "equità" sulle reti ferroviarie e nelle stazioni di Francia. Lo ha detto in un 'intervista rilasciata al quotidiano "Libération" il presidente della Sncf, Jean-Pierre Farandou. "Gli abbiamo proposto un servizio di manutenzione tecnica nei nostri atelier. Spetta a loro decidere quando vorranno arrivare. Apparentemente le vendite non sono ancora cominciate", ha affermato Farandou. Secondo quanto riferito dai media d'oltralpe ieri, 9 dicembre, Trenitalia lancerà i suoi Frecciarossa tra Parigi e Milano il 18 dicembre. Farandou spiega che la Sncf reagirà all'apertura alla concorrenza del mercato ferroviario francese puntando sui prezzi e sulla qualità dei servizi. "La nostra controllata Sncf Voyageurs ha già migliorato il suo servizio sulla Parigi-Lione", spiega il presidente ricordando l'attenzione riservata a chi viaggia per lavoro. "Capiamo che è un punto forte degli italiani posizionarsi sull'alta gamma del ferroviario", afferma Farandou. "In merito alle loro tariffe, ancora non le conosciamo", aggiunge poi il presidente. (Frp)