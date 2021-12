Cultura: Fico su Deledda, straordinario esempio di emancipazione e riscatto femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celebrare Grazie Deledda "significa anzitutto tenere viva e rinnovare la memoria, anche a beneficio dei più giovani, del valore e della ricchezza culturale delle sue opere, che le valsero il conferimento nel 1926 del Premio Nobel per la letteratura. Al tempo stesso, Grazia Deledda, come sottolinea efficacemente il titolo della cerimonia odierna, è stata anche e soprattutto una 'donna che non mise limiti alle donne': uno straordinario esempio, per la sua vicenda artistica ed umana, di emancipazione e riscatto femminile in un contesto storico e sociale difficilissimo". Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, alla cerimonia in memoria di Grazia Deledda in corso nel Consiglio regionale della Sardegna. Una donna "tenace, determinata ed indipendente" che "superò i fortissimi ostacoli derivanti dai pregiudizi di una società che considerava con estrema diffidenza, se non addirittura con ostilità, un impegno culturale femminile", ha aggiunto. (segue) (Rin)