Cultura: Fico su Deledda, straordinario esempio di emancipazione e riscatto femminile (2)

- "In un’epoca in cui, non soltanto nel nostro Paese, la formazione scolastica era per gran parte delle donne limitata alle classi elementari, riuscì, da autodidatta, ad imporsi ai massimi livelli della letteratura mondiale. Con questa perseveranza, dunque, sfidò e vinse vincoli e convenzioni secolari e valorizzò nella sua opera le radici culturali sarde, in particolare di Nuoro e della Barbagia", ha sottolineato Fico. "Grazia Deledda - ha quindi ricordato il presidente della Camera - resta la prima ed unica donna italiana ad essere stata insignita sinora del Premio Nobel per la letteratura. Diffondere, a partire dalle scuole, la conoscenza dell’opera letteraria e della vicenda umana di grandi figure femminili come la sua può contribuire in misura significativa a sradicare quegli stereotipi e pregiudizi di genere che sono l’humus in cui trovano alimento le discriminazioni e la violenza ai danni delle donne", ha concluso. (Rin)