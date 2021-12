Medio Oriente: Losacco (Pd) a Cartabia, chiarire finanziamenti pubblici a Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Alberto Losacco, ha presentato una interrogazione anche al presidente del Consiglio. "A seguito dell'articolo pubblicato questa mattina sul quotidiano 'la Repubblica', ho presentato un'interrogazione al presidente Draghi e alla ministra Cartabia sulle misure di contrasto al rischio di flussi di denaro che dal nostro Paese, tramite la distrazione di fondi anche pubblici, andrebbero a finanziare l'organizzazione terroristica Hamas. Nell'articolo a firma di Massimiliano Coccia - aggiunge Losacco - si dà notizia della chiusura del conto corrente dell' 'Associazione Benefica di solidarietà con il popolo palestinese' per una serie di transazioni sospette. L'associazione già in passato è stata al centro di numerose inchieste per le attività di sostegno alle famiglie dei kamikaze palestinesi ed è parte di un network europeo di associazioni con le medesime finalità, tra cui si l'organizzazione di meeting e momenti di preghiera con predicatori dell'Islam radicale, noti per aver in più occasioni elogiato il martirio dei bambini contro Israele e il martirio di ogni musulmano per la Palestina. Un quadro inquietante, che richiede la massima attenzione da parte delle nostre istituzioni". (Com)