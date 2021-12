Ucraina: rappresentante russo, provocazioni come quella della nave "Donbass" complicano situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le provocazioni da parte dell'Ucraina, come quella avvenuta ieri sera con la nave di controllo "Donbass", riducono la capacità di navigazione del canale Kerch-Enikalskij e complicano la già difficile situazione nella regione. Lo ha affermato il capo della delegazione russa per i negoziati sulla sicurezza militare e sul controllo degli armamenti a Vienna, Konstantin Gavrilov. "Come il tempo ha dimostrato, questo tipo di azioni non portano alcun dividendo politico", ha aggiunto Gavrilov. (Res)