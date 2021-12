Rieti: assessore Lazio, da Regione nuovi fondi per riqualificare alloggi Ater

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta regionale ha approvato la delibera per lo stanziamento di ulteriori risorse destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’adeguamento degli impianti e agli interventi di manutenzione straordinaria nei complessi di edilizia residenziale pubblica dell’Ater di Rieti". Lo si legge in una nota della Regione Lazio. In particolare, con un investimento di circa 832mila euro verranno avviate opere di ammodernamento degli impianti, di realizzazione e manutenzione straordinaria degli ascensori e dei montascale, di ristrutturazione delle coperture". Altri interventi riguarderanno anche la riqualificazione degli edifici di via Colle a Selci e in località Viadotto Santa Maria a Magliano Sabino. (segue) (Com)