Ue: commissaria Gabriel, microcredenziali aiuteranno riconoscimento e convalida corsi apprendimento

- L'approccio europeo alle microcredenziali faciliterà il riconoscimento e la convalida di queste esperienze di apprendimento. Lo ha dichiarato la commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel. "Per garantire una transizione equa, è fondamentale che tutti abbiano accesso a opportunità di apprendimento e formazione flessibili, modulari e accessibili, indipendentemente dalle circostanze personali", ha spiegato Gabriel. "L'approccio europeo alle microcredenziali faciliterà il riconoscimento e la convalida di queste esperienze di apprendimento. Rafforzerà il ruolo degli istituti di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale nel concretizzare l'apprendimento permanente in tutta l'Ue e aprirà le sue porte a un gruppo più diversificato di studenti", ha specificato la commissaria. (Beb)