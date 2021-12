Sardegna: Pais (presidente Consiglio regionale), Grazia Deledda donna di straordinaria modernità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Grazia Deledda: una donna sarda, di straordinaria modernità, fuori dagli schemi, di grande ironia, capacità e caparbietà. Così si è espresso il presidente del consiglio Regionale, Michele Pais, nel corso delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita della scrittrice sarda che 94 anni fa fu insignita del premio Nobel. Una donna, Grazia Deledda, che Pais ha definito "una figlia della Sardegna" che ha dato lustro alla sua Isola avendo saputo immortalare con uno stile raffinato e originale la cultura, la mentalità, le caratteristiche della nostra terra e dei suoi abitanti, vissute e osservate in un particolare contesto territoriale e in un dato momento storico ma al contempo descritte con una carica introspettiva dal valore universale con la quale la scrittrice ha raggiunto - come riporta la motivazione del conferimento del premio Nobel - una "profonda comprensione degli umani problemi" che accomunano tutte le genti. Il suo valore è stato riconosciuto a livello universale ma non abbastanza valorizzato anche nella nostra Isola". (segue) (Rsc)