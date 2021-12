Sardegna: Pais (presidente Consiglio regionale), Grazia Deledda donna di straordinaria modernità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grande scrittrice, premio Nobel nel 1926 e ancora oggi unica donna italiana ad aver conquistato il più ambito riconoscimento della letteratura internazionale. "Le opere di Grazia Deledda - ha aggiunto Pais - nonostante i riconoscimenti a livello mondiale, non hanno ancora avuto il giusto spazio nel mondo della scuola. È arrivato il momento di fare il possibile affinché le sue opere vengano integrate all'interno del nostro sistema culturale e formativo: Grazia Deledda deve entrare a pieno titolo nei programmi degli istituti scolastici di tutta Italia. La Deledda, figlia di un ambiente duro e difficile come quello della Barbagia dell'800 - ha continuato il presidente dell'Assemblea regionale sarda - aveva sempre amato profondamente la sua famiglia e la sua terra". Pais ha ricordato le difficoltà incontrate dalla Deledda in famiglia e come "la critica ufficiale del tempo, che non la portò certo "in palmo di mano", fu piuttosto tiepida, forse perché incapace di comprendere la straordinaria originalità di una donna sostanzialmente autodidatta ma naturalmente portata a misurarsi con i migliori autori della letteratura mondiale". (segue) (Rsc)