Sardegna: Pais (presidente Consiglio regionale), Grazia Deledda donna di straordinaria modernità (3)

- Grazia Deledda per Pais "è una figura moderna, una "donna dei nostri tempi", "la donna che non mise limiti alle Donne". Concordo con chi ha affermato che la Deledda può rappresentare l'icona della lotta per l'emancipazione e per la conquista della parità dei diritti tra uomini e donne. Dalle pagine delle sue opere traspare la sua caparbietà, la sua tenacia nel combattere preconcetti nei confronti del mondo femminile. "Grazia Deledda - ha continuato il presidente del Consiglio regionale - credeva fortemente in un rapporto tra donne privo di ogni antagonismo e agonismo, un legame "sororale" che sovrasta quel concetto di femminismo generalista, dal quale prese presto le distanze. Questo rapporto di "sorellanza", che traspare in ogni sua opera, è un femminismo profondamente personalizzato incentrato solo sul rapporto diretto da donna a donna". (Rsc)