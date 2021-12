Milano: Università Cattolica, studio su anziani e assistenti vocali, più benessere e meno stress (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 75 per cento del campione ha dichiarato a fine della sperimentazione di aver visto aumentare il proprio stato di benessere, si è poi indagato in che senso ciò è avvenuto. E dallo studio dell'EngageMinds Hub si rileva, ad esempio, che la risposta positiva alla domanda "Mi sono sentito calmo e rilassato" usando un assistente vocale è nettamente incrementata nel corso dell'intero periodo di otto settimane. "Dal punto di vista emotivo – spiega la ricercatrice della Cattolica Serena Barello – il 52 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver mantenuto un elevato stato di benessere anche nelle settimane successive alla sperimentazione. Ma di tutto rilievo è stato anche l'impatto sulle relazioni sociali – prosegue Barello – perché dopo la sperimentazione, ben il 62 per cento degli intervistati ha avuto la sensazione di sentirsi meno solo e il 98 per cento ha espresso una maggior volontà di comunicare con altre persone mediante le nuove tecnologie". Questa prima sperimentazione ha portato a risultati positivi, evidenziando anche la facilità d'uso dell'assistente vocale impiegato nella ricerca. Con il solo uso della voce, infatti, è possibile ad esempio attivare un promemoria, riprodurre musiche e video, ascoltare le ultime notizie e rimanere sempre in contatto con parenti e amici. Inoltre, spiega la Cattolica, per l'intero campione di persone che ha partecipato all'esperimento, utilizzare questo dispositivo è risultato divertente e ne raccomanderebbe l'uso ad amici e familiari. "Una delle cose più belle tra le altre era la sensazione di non sentirsi soli" questo uno dei commenti degli intervistati, oppure: "Mi è piaciuto perché ho avuto subito delle risposte interessanti a qualsiasi domanda posta. Poi mi ha fatto molta compagnia nelle lunghe giornate. E ancora: "Ho vissuto momenti di relax e ho goduto di ricordi, rivivendo vecchie emozioni. Mi sono piaciute molto anche le videochiamate". (segue) (Com)