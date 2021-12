Migranti: Erdogan, Paesi come la Turchia sopportano il fardello dei rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi come la Turchia, che sono vicini alle regioni di crisi, sopportano l’onere principale della crisi migratoria e dei rifugiati rispetto “ai rumorosi Paesi occidentali”. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel suo discorso di apertura alla 16esima conferenza dell’Unione parlamentare dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Isipab). Affermando che la crisi siriana è un esempio che dimostra “gli atteggiamenti discriminatori, escludenti e disumani dei Paesi occidentali nei confronti dei rifugiati”, il presidente Erdogan ha aggiunto: “Anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è trasformato in una grande delusione non adempiendo alle proprie responsabilità nella crisi siriana. I nostri innocenti fratelli siriani hanno pagato il prezzo sia della mancanza di scrupoli dei Paesi occidentali sia del fallimento del sistema internazionale".(Res)