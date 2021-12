Ue: commissario Schmit, apprendimento permanente è miglior investimento possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apprendimento permanente in Europa è il miglior investimento possibile, a vantaggio dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'intera economia. Lo ha spiegato il commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit. "L'istruzione e la formazione non dovrebbero interrompersi quando si lascia la scuola. Oggi più che mai, per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in rapida evoluzione, le persone devono sviluppare il proprio bagaglio di competenze nel corso dell'intera vita professionale", ha detto Schmit. "Le proposte della Commissione in materia di conti individuali di apprendimento e microcredenziali ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo fissato nel piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui il 60 per cento di tutti gli adulti dovrebbe partecipare annualmente ad attività di formazione entro il 2030", ha aggiunto il commissario. "Dobbiamo affrontare seriamente la questione dell'apprendimento permanente in Europa. Si tratta infatti del miglior investimento possibile, a vantaggio dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'intera economia", ha concluso Schmit. (Beb)