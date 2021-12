Afghanistan: regista Karini, conseguenze diritti umani nel Paese dipendono anche da voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'Italia non riconosca il governo istituito dai talebani in Afghanistan e non lasci soli i giovani, porta per un vero cambiamento nel Paese. Lo ha chiesto Sahraa Karini, la regista afgana impegnata al Centro sperimentale di cinematografia di Roma intervenuta oggi alla cerimonia di consegna del Premio del Comitato interministeriale per i diritti uman (Cidu), istituito lo scorso anno dal ministero degli Esteri su proposta dell'allora viceministra Emanuela del Re. "Le conseguenze sui diritti umani in Afghanistan dipendono anche da voi e vi riguardano da vicino", ha detto Karini, che in un accorato appello alle autorità ed al popolo italiano ha invitato a "non sottostare ad alcun gioco politico" e a non riconoscere i talebani. "Siamo un Paese bello come l'Italia, ricco culturalmente, certo siamo diversi, voi europei e noi asiatici ma se oggi siete qui per premiare l'umanità non ci lasciate soli, e sarete un ottimo partner", ha detto la regista.(Res)