Volontariato: al via campagna "Sos natalità" lanciata ad Atreju dal Modavi onlus

- "Si chiama 'Sos Natalità' la campagna che il Modavi onlus, Movimento delle associazioni di volontariato italiano, ha lanciato ad Atreju 2021 in Piazza Risorgimento a Roma, dove è tra i protagonisti del mercato solidale della kermesse". Lo ha annunciato il Modavi in una nota. "La campagna chiede donazioni per raccogliere beni di prima necessità come latte in polvere, omogeneizzati - ha proseguito il Movimento - pannolini e altri generi necessari da donare alle famiglie con figli con minori possibilità economiche e alle madri vittime di violenza". "Dal 5 al 23 dicembre saremo attivi sul territorio di Roma e della provincia con questa prima campagna pilota di un più vasto programma di intervento che nel 2022 ci vedrà impegnati a sostegno della natalità e della maternità su tutto il territorio nazionale". Ha dichiarato Mario Pozzi, presidente nazionale del Modavi. "Il pesante crollo delle nascite in Italia negli ultimi cinque anni - ha continuato - certificato dall'Istat, non può lasciare nessuno indifferente. Il Covid e le incertezze scaturite dalla crisi pandemica hanno aggravato ulteriormente la situazione preesistente, portando a quello che è stato definito l''inverno delle nascite". (segue) (Ren)