Commercio estero: Istat, nel terzo trimestre cresce al Nord

- Nel terzo trimestre 2021, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il Nord-ovest (+4,6 per cento) e il Nord-est (+2,0 per cento), un lieve calo per il Centro (-0,3 per cento) e una flessione più ampia per il Sud e Isole (-1,1 per cento). Così l'Istat in una nota. Secondo l'Istituto di statistica, nel periodo gennaio-settembre 2021 l’export mostra una crescita su base annua molto sostenuta e diffusa a livello territoriale: l’aumento delle vendite all’estero è particolarmente elevato per le Isole (+34,5 per cento), intorno alla media nazionale per il Nord-ovest (+21,7 per cento) e il Nord-est (+20,2 per cento), relativamente più contenuto per il Centro (+17,3 per cento) e il Sud (+10,2 per cento). Nei primi nove mesi dell’anno, l’incremento tendenziale dell’export interessa tutte le regioni italiane a eccezione della Basilicata (-6,5 per cento) ed è più marcato per Sardegna (+53,6 per cento), Calabria (+32,5 per cento), Friuli Venezia Giulia (+31,0 per cento). La performance positiva della Lombardia (+21,3 per cento) fornisce il contributo più elevato alla crescita su base annua dell’export nazionale (5,6 punti percentuali). Nello stesso periodo, l’aumento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo da Lombardia, Veneto e Lazio e di macchinari e apparecchi n.c.a. da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte spiega per 4,2 punti percentuali la crescita dell’export nazionale. (segue) (Ren)