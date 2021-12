Afghanistan: Di Maio, nostro impegno a favore della popolazione non finisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- E’ necessario mantenere in Afghanistan, il nostro impegno “a sostegno della popolazione a fronte della crisi umanitaria e dei rischi di collasso del Paese”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, all’iniziativa “Here is Italy. Le lenti di Roma sulla politica estera” alla Farnesina. “Abbiamo portato questo dossier all’attenzione del G20 - con il summit straordinario convocato dal presidente del Consiglio e preparato dalla ministeriale che ho presieduto a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, certi del potenziale unico di questo foro come piattaforma inclusiva per la definizione di una posizione internazionale coordinata sulla gestione della crisi”, ha ricordato Di Maio. “Al contempo, resta fondamentale il dialogo con gli attori regionali, i primi esposti ai risvolti della situazione afghana. Sono appena rientrato da Tashkent dove ho co-presieduto con il collega uzbeko la seconda riunione ministeriale Italia-Asia centrale nel formato 1+5 e dove abbiamo fatto il punto anche sull’esigenza di prevenire ripercussioni negative della crisi afghana sui paesi della regione, in termini di terrorismo, flussi migratori, traffici illeciti, a cominciare dal narcotraffico”, ha aggiunto. “È stato un momento utile per riprendere il dialogo avviato in occasione della mia missione nella regione di settembre e che proseguiremo, nella consapevolezza dei rischi di destabilizzazione che possono irradiarsi da questo teatro”, ha spiegato Di Maio.(Res)